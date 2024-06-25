الأكاديمية العربية للنقل البحري تشارك في المؤتمر الأول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالأردن

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المنعقد بالأردن، وذلك بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع رابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار،رئيس الأكاديمية على أهمية المؤتمر في توفير فرصة لمناقشة امكانية استخدام الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع التعليم العالي ما ينعكس ايجابا على زيادة القدرة التناقسية للجامعات العربية.

المؤتمر فرصة لمناقشة آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالجامعات العربية

يعد المؤتمر خطوة استراتيجية نحو تطوير مشاريع بحثية وابتكارية جديدة، كما يهدف إلى جمع صانعي السياسات، "الباحثين، قادة الفكر، والمبتكرين" لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الإصطناعي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في عدة موضوعات رئيسية تشمل الحوسبة السحابية، التعلم الآلي، التحليلات التنبؤية، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في التعليم والأعمال.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام أمس بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.