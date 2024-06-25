صور لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 11:25 ص 6/25/2024 11:25:46 AM الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط تصوير: حسن مسعد شارك طباعة الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج الاهالى من امام مدرسة الشهيد البطل احمد عبد الباسط بروض الفرج WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.38 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.39 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.39 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.40 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.40 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.43 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.43 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.47 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.48 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.49 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.49 AM (2) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.49 AM (3) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.49 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.50 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.50 AM (2) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.50 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.51 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.52 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.52 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.53 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.53 AM (2) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.53 AM (3) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.53 AM WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.54 AM (1) WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.01.54 AM شارك طباعة