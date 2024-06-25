الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

خناقة إمام عاشور
خناقة إمام عاشور في الشيخ زايد

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد. 

وتستمع النيابة اليوم الثلاثاء، لأقوال اثنين من أسرة ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، ممن كانوا برفقتها يوم الواقعة، وذكرت في أقوالها أنهما شاهدين على تعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها لأمن المول، فتقرر استدعاءهما من قبل النيابة.

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تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

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تطورات جديدة بشأن خناقة إمام عاشور مع أمن مول بالشيخ زايد

تفريغ الكاميرات

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما؛ للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما، وتبين أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرًا، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة. 

خناقة إمام عاشور في الشيخ زايد 

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب نادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهما مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

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