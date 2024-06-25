الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد عبدالناصر: المنظومة الصحية فى مصر شهدت طفرة فى عهد الرئيس السيسى

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور" إن المنظومة الصحية في عهد الرئيس السيسي وخلال السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا جدًا، سواء على مستوى المنشآت الصحية أو حتى على مستوى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس.

وأضاف "عبدالناصر" خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن المبادرات الرئاسية الصحية أسهمت بشكل كبير جدًا في علاج المواطنين والكشف عنهم.

وأشار إلى أن الدولة عملت على القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن هذه المبادرة تم إطلاقها في 2018 وكانت هناك معاناة كبيرة للعديد من المواطنين.

وتابع الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر: "أكثر من 2 مليون تدخل جراحي تم من خلال هذه المبادرة منذ عام 2018 وحتى الآن، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن فيروس سي وتم إعلان مصر خالية من فيروس سي وتخلصنا من هذا المرض الخطير الذي هدد المصريين على مدار سنوات طويلة".

وأردف: "بالإضافة إلى باقي المبادرات مثل مبادرة دعم صحة المرأة التي قدمت العديد من الخدمات، بالإضافة إلى فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة كشف الاعتلال الكلوي ومعالجته وأيضًا مبادرات حديثي الولادة" مؤكدًا أن المبادرات الصحية الرئاسية نجحت في تغيير حياة المواطنين بشكل كبير جدًا.

السيسي الرئيس السيسي محمد عبدالناصر 8 الصبح DMC المبادرات الصحية

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