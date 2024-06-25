الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، من أداء مادة اللغة الأجنبية الثانية (ألمانية وفرنسية وإسبانية وإيطالية وصينية)، في رابع أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023/ 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ورقة البابل شيت

كما شددت على قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجهت أيضًا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

txt

"الصحة" و"التربية والتعليم" تطلقان مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"

txt

"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية تعقد بنظام الكتاب المفتوح

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل إلى 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزًا.

الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية ماراثون التربية والتعليم اللجان

مواد متعلقة

ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

تداول امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة عبر "تليجرام".. و"التعليم" تُعلق

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

لجان الثانوية العامة 2024 تستقبل الطلاب فى رابع أيام ماراثون الامتحانات

وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية العامة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يواجهون اللغة الأجنبية الثانية

"التعليم" تستعرض تقرير غرفة العمليات لطلاب الثانوية بمدارس المكفوفين في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب