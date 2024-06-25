الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق" في الصدارة.. أفلام العيد تحقق رقمًا قياسيًا في السينما المصرية

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

حالة نجاح كبيرة وطفرة على مستوى الأعمال المقدمة، وكذلك الايرادات شهدتها السينما المصرية منذ انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي الذي تنافس خلاله أربعة أفلام تنوعت بين الأكشن والكوميديا، وسط رواج جماهيري كبير للغاية خلال أيام العيد الذي انطلق رسميًا الأحد قبل الماضي، إلا أن الأفلام أغلبها طرح قبله بأيام قليلة.

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شكلت أربعة أفلام سينمائية إيرادات تعدت حاجز ١٦٥ مليون جنيه، وذلك في أسبوع عرض، تصدرها فيلم "ولاد رزق" الذي أظهر حالة تفوق أحادي دون أي منافسة تذكر بينه وبين باقي الأعمال المشاركة في الموسم.

حقق العمل منذ انطلاق عرضه قبل العيد بثلاثة أيام 213 مليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية ويؤكد مدى متابعة الجمهور ونجاحه في لفت انتباههم بطريقة أظهرت نجاح فريق العمل بشكل كامل وكبير للغاية.

أبطال ولاد رزق 

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

فيما جاء في المركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد عادل إمام، والذي حقق 23 مليون جنيه، ليحل في المركز الثاني بهذه الإيرادات التي تم جمعها تزامنًا مع عرض فيلم ولاد رزق الذي حل اولاً بإيرادته الضخمة للغاية، فحقق إمام هذا الرقم والذي جاء بشكل تصاعدي مقتربًا من العشرين مليون جنيه خلال فترة الأعياد فقط .

أبطال اللعب مع العيال 

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام" وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

عصابة الماكس

وحل في المركز الثالث فيلم عصابة الماكس للفنان احمد فهمي، الذي يقدم شخصيه المكسيكي التي نجح من خلالها في فيلم كازبلانكا منذ اعوام، ليحضر في الموسم الجاري ويحقق إيراد وصلت إلى 11 مليون جنيه.

يجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية،  وهو بطولة روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

أهل الكهف

وحل في المركز الأخير فيلم “أهل الكهف”، الذي لم يجد قاعدة جماهيرية كبيرة خلال فترة الاعياد، على ان يزيد من ايراده خلال الايام المقبلة، فالعمل حقق ايراد اجمالي خلال عيد الاضحى وصل الى 8 ملايين جنيه فقط في العمل الذي يلعب بطولته النجم خالد النبوي.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة، وهو من بطولة غادة عادل، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

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