يتابع أولياء الأمور و الطلاب حاليا حقيقة تسريب امتحان اللغة الالمانية الثانوية العامة 2024 لمعرفة التفاصيل وتصدر تلك العنوان محركالبحث جوجل بسبب متابعة اوليا الامور وطلاب الادبي والعلمي في كل المحافظات المصرية، اي تفاصيل متعلقة بتسريب امتحان اللغةالالمانية حيث بدء صباح اليوم الثلاثاء الموافق ليوم 24 يونيو 2024، في كل المحافظات المصرية.



تسريب امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

جاء ذلك بعد ان تداولت صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج"، عبر تطبيق التليجرام، صور اسئلة امتحان مادة اللغة الالمانية والاسبانية، لطلاب الثانوية العامة.بعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

وترصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة حول حقيقة تسريب امتحان اللغة الالمانية الثانوية العامة 2024

اسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية والإسبانية

في البداية بدأت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة "شاومينج"، بتداول بعض صور اسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية والإسبانية، عبرتطبيق التليجرام، الخاصة لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية، موضحين ذلك أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في رابع ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي2023/2024م.



وأكدت مصادر مطلعة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل قليل، أنه جار التأكد من صحة أسئلةالامتحان المتداوله للتأكد إذا كانت نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.

حقيقة المنشورات المسربة للغة الالمانية الثانوية العامة 2024

وكشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل قليل في بيان رسمي أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كافة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الثانية اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح شادي زلطة أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراقأسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الاكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة كما هو موضحبالصورة المرفقة.