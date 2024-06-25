"صحة مطروح": قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية "الحلازين"

نظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح قافلة طبية علاجية مجانية لفحص وعلاج أهالي قرية "الحلازين" غرب مدينة مرسى مطروح، على مدى يومين متتاليين الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم العديد من التخصصات؛ منها: (الأطفال، الباطنة، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، والأسنان)، وأن الكشف يتم بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال وكيل الوزارة إن القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لإطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية بكل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وحرصا على تخفيف العبء عنهم.