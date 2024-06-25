الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء انتقائية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.13%، ليصل إلى مستوى 26937 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 33049 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 11648 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.12%، ليصل إلى مستوى 6117 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.05% ليصل إلى مستوى 8812 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 550 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 140 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة شراء وبيع. 

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