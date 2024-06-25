بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية ويخفض عمولة التحويل لـ%5

في إطار حرص بنك مصر الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات، قام بنك مصر برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلًا من 10%، كما يمكن للسادة العملاء الاطلاع على كg التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.

الخدمات المصرفية

ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.