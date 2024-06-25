الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية ويخفض عمولة التحويل لـ%5

بنك مصر
بنك مصر

في إطار حرص  بنك مصر الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات، قام بنك مصر برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلًا من 10%، كما يمكن للسادة العملاء الاطلاع على كg التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.

الخدمات المصرفية

ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

بنك مصر حدود البطاقات الائتمانية العملة الاجنبية الخدمات المصرفية بنك

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