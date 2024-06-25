الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد التشغيل اليومي وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT  مشيرة إلى أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر ب 1386 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول ، و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 468 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT  وذلك كالتالي:

مواعيد تشغيل مترو الانفاق: الخط الأول والثاني والثالث للمترو 


*تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً طوال العام
*مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول : من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً  
*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني : من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحاً .

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مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث : من محطة عدلي منصور 


الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة ،  والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج
*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث :  من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً 
ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني و الثالث 
*حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات  الساعة 12:25 صباحاً 
*ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور .

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مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT 
وأشات  الهيئة  إلى انتظام حركةالتشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 212 رحلة يومياً  و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق ، وجدول التشغيل كالتالي :
* محطة عدلي منصور 
أول رحلة الساعة 6 صباحاً
آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً ، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً
* محطة الفنون والثقافة
أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً 
وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر 
* محطةالعبورالجديدة(المعرفة )
أول رحلة الساعة 7:03 صباحاً
آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور ، الساعة10:30 مساءً إلى محطة بدر
* محطة بدر 
أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة6:11 صباحا إلى محطة عدلي منصور
آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً الى محطة الفنون والثقافة،الساعة
10:54مساءً إلى محطة عدلي منصور
كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

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