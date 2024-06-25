أولياء أمور يشتكون من إضاعة وقت الامتحان فى تفتيش ذاتى غير مقبول للطالبات

اشتكى بعض الآهالي من بعض الأمور التي حدثت مع أبنائهم في امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت الماضي الموافق 22 من يونيو، وتمنوا ألا تتكرر في الامتحانات المقبلة، مناشدين المسئولين التدخل.

امتحانات الثانوية العامة

من بين الشكاوى التي تعددت هي إضاعة وقت ليس بالقليل قبل بدء الامتحان واستقطاعه في الإمضاءات وتدبيس الورق، وتظليل أرقام الجلوس، وغيرها من الأمور التي تنقص من الوقت الأصلي للامتحان.

واشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات من التفتيش الذاتي غير المقبول الذي يتم معهن، حيث يتم وضع أجهزة التفتيش في أماكن حساسة بأجسادهن، أمام المُعلمين الرجال، الأمر الذي دعا أولياء الأمور أن يطالبوا بوضع له حل بعيدًا عن جرح حياء الفتيات بطرق التفتيش الذاتي التي أطلقوا عليها "غير مقبولة".

فقد بدأت الساعة العاشرة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 22 يونيو، ليكون اليوم هو ثاني أيام الامتحانات.

وكانت قد بدأ السبت 22 يونيو الجارى أول ماراثون امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، وذلك بمادة اللغة العربية، حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة، أي لمدة 3 ساعات.

كما كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن السماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب للاطلاع على المواد التي سيمتحن بها، خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب أي مشكلة يستطيع الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.