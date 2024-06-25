"التعليم": لا صحة للمتداول على جروبات الغش بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كافة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية اليوم.

إغلاق عدد كبير من جروبات الغش

وأوضح أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي يستهدف القائمون عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت إلى أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة؛ حفاظًا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.