الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ساهمت 30 يونيو في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر؟

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين لاتحاد المستثمرين العرب أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف “بيومي” في تصريحات لـ"الدستور" أنه نفذت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، بهدف تحسين الاقتصاد المصري ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

وتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات.

وأكد أنه أحد أبرز عناصر الإصلاح كان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وسمح بتحديد قيمته وفقًا لقوى السوق. هذه الخطوة كانت ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. رغم تأثيرها السلبي الأولي على المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار، إلا أنها مهدت الطريق لاستقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتقليل دعم الطاقة تدريجيًا، مما ساهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة، كما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات الحكومية، وهذه الإجراءات المالية كانت تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة وتحقيق توازن مالي.

وأشار الي أنه فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الإصلاحات، وتم إطلاق برامج دعم نقدي مثل "تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن.

وأكد أنه تضمنت الإصلاحات أيضًا تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم تعديل قانون الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك بناء طرق جديدة وتحسين المرافق العامة، لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، وارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات البطالة والتضخم، كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، مما عزز الاستقرار المالي.

وأكد أنه كانت الإصلاحات الاقتصادية في مصر ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، إلا أن النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح هذه الجهود في وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام.

أهمية الاصلاح الاقتصادي المستهدفات الماليه للمرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي استمرار سعي الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية ٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي

مواد متعلقة

وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب