الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالدعبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمناقشة تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الوضع الحالي للمستشفى والوصف الوظيفي لها، وما تقدمه من خدمات وتخصصات طبية ومعدل الترددات اليومية، لافتًا إلى أنها تقدم خدماتها لحوالي 9 آلاف مواطن من سكان مدينة مرسى علم.

 

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة لتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم لدراسة معوقات التشغيل ووضع خطة متكاملة لتطوير المستشفى والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، فضلًا عن توجيهه بتطوير الوحدة الصحية بالمدينة.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة متكاملة لزيادة التخصصات الطبية بالمستشفى، لتخصصات بالمستشفى، بما يضمن توفير الخدمات الطبية اللازمة ذات جودة وكفاءة للمواطنين.

 

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بإرسال قوافل طبية تضم كل التخصصات الطبية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الحمر، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى، لحين الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

وزير الصحة والسكان لدكتور أحمد سعفان قطاع الطب العلاجي أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم

مواد متعلقة

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لميكنة منظومة تراخيص المنشآت الطبية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر