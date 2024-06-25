الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ترمس الشاى".. مزاج المصريين حاضر أمام لجان الثانوية العامة رغم قلق أولياء الأمور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بالرغم من القلق والتوتر على أبنائهم لم يغب عن بعض آهالي طلبة الثانوية العامة حبهم للمزاج "الكيف" المصري، والمتمثل في كوب الشاي، لذا حرص بعض هؤلاء الآهالي على إحضار "ترمس" الشاي، لاحتساء المشروب المفضل، بل وأخذ بعضهم يعرض على غيره احتساء أكواب منه أيضًا تهوينًا على بعض أوقات الانتظار.

وقد بدأ الساعة العاشرة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق ٢٢ يونيو ليكون اليوم هو ثاني أيام الامتحانات.

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وكانت قد بدأ السبت 22 يونيو الجارى أولى ماراثون امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، وذلك بمادة اللغة العربية حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر أي لمدة 3 ساعات.

كما كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

تقارير يومية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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