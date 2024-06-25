تحذير من مصلحة الضرائب للشركات بشأن إصدار "فواتير وهمية"

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على استمرار المصلحة بتتبع الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تخصم الضريبة بدون وجه حق، لافتة إلى أن المصلحة اتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

تحذير للمولين

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث إن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالابلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق؛ من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية، وأيضًا الشركات الوسيطة المتلاعبة.