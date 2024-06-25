الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بفنون تطبيقية حلوان

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

يعد برنامج الوسائط المطبوعة برنامجًا جديدًا ومطورًا ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها، ويتميز هذا البرنامج باحتوائه على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في مجال الطباعة والتي يتم تدريسها باللغة الانجليزية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد مصمم وسائط مطبوعة مبدع ومتميز في مجال تصميم وإنتاج المطبوعات باختلاف أنواعها، مؤهل لحل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

 

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اهم ما يتميز بة البرنامج 

ويتميز البرنامج بتوفير البيئة التعليمية والتكنولوجية الحديثة من قاعات تدريس مكيفة ومجهزة بوسائل العرض المرئى والسبورات التفاعلية الذكية، معامل وقاعات تصميم مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر والبرامج وبشكل عام فإن هذا البرنامج الخاص يخضع للائحة كلية الفنون التطبيقية والتي تعتمد في نظامها على الساعات المعتمدة.


ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل وهي دور النشر ومؤسسات الطباعة التجارية والدعائية والصحفية والمطبوعات المؤمنة والبنكنوت ومؤسسات التجهيزات الطباعية ومؤسسات الدعاية والإعلان ومؤسسات تحويل الخامات المختلفة.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة علمى أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، والطلاب الحاصلون على مؤهل عال سابق بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة علمى ويجوز للطلاب الالتحاق بالبرنامج من الفرقة الإعدادية أو من الفرقة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها. كما يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى (علوم أو رياضة)، أو ما يعادلها من مصر وخارج مصر وفقا لمجموع قبولهم بالكلية ولشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات واجتياز اختبار القدرات الخاص بالكلية.

ويجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دول أخرى بحسب ترتيب درجاتهم ووفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات واجتيازهم لاختبار القدرات.

علوم أو رياضة الشهادات الأجنبية مصمم وسائط مطبوعة الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات القدرات الخاص الطلاب

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