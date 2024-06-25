الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

الصحة العالمية: 10 آلاف مريض يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبى خارج غزة

عمليات إجلاء طبي
عمليات إجلاء طبي خارج غزة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس، أن أكثر من 10 آلاف شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج غزة من بينهم أطفال.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلم فريق من الصحة العالمية والشركاء إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20 ألف مريض في مستشفيي الأهلي والصحابة، بالإضافة إلى 19 ألف لتر من الوقود.

من جهة أخرى، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من أن القيود المفروضة على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعوق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية في غزة، مما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين.

وذكر المكتب أن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على نقل السلع الإغاثية بشكل مستمر وآمن من معبر كرم أبوسالم، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح، أدى إلى تفاقم التحديات التي تؤثر على عمليات الإغاثة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية سهلت أقل من نصف المهمات الإنسانية المنسقة البالغ عددها 86 مهمة المخطط لها هذا الشهر إلى شمال غزة، حيث تمت إعاقة أكثر من ربع المهمات، ورفض وصول 12% منها، وألغى 12% لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية، موضحًا أن البعثات الإنسانية المخطط لها، والتي تتطلب التنسيق إلى مناطق في جنوب غزة، لا تزال تواجه أيضًا عقبات ورفض الوصول.

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