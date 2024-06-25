التحقيق في انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 3 أشخاص من أسرة واحده، في انهيار سقف حجرة الدور الأول على الأرضي من عقار مأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وطلب ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

بلاغ بسقوط أجزاء من عقار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف حجرة بـ ٧ شارع عطفة إبن خاقان متفرع من شارع عرفان محرم بك حي وسط ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، ومسئولي حي وسط الي مكان الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم مكون من دور أرضي ودورين علويين، وانهار سقف غرفة من الدور الأول على الدور الأرضي ووجود عدد ٣ أشخاص مصابين من أسرة واحده من قاطني الدور الأرضي وهم محمد سمير فهيم، ٢٠ سنة، كسر بالساق الأيسر، ووالدته ذكية محمدابراهيم، ٦٠ سنة، كسر بالضلوع وكدمات وسحجات عموم الجسم، ووالده سمير كريم السيد، ٥٥ سنة، وكدمات وسحجات عموم الجسم، تم نقلهم للمستشفيات جمال عبد الناصر والرئيس الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن العقار رقم صادر له قرار هدم كلي بأسم ورثه علي عبدالرحمن،ولعدم تنفيذ القرار تم تحرير محضر رقم 73بتاريخ، 23/10/2016، ويسكن قاطنيه علي مسوليتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزء خلفي من العقار رقم ٧٢ شارع بورسعيد، دون حدوث اصابات أو خسائر بشرية خالي من السكان ومكون العقار دور ارضي بدروم و3 ادوار علوية حوائط حاملة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار الانهيار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس الحي، قد تلقت بلاغا يفيد بأنهيار عقار بشارع بورسعيد في النطاق التابع للحي.

علي الفور توجه مسئولي حي وسط بصحبه قوة امنية وقوات الدفاع المدني والإسعاف وتبين انهيار الجزء الخلفي من العقار رقم ٧٢ شارع بورسعيد وهو خالي من السكان، ولا توجد إصابات، وهو مكون دور أرضي وبدروم و٣ أدوار علوية.

وبالمعاينة أفاد حي وسط أن العقار 72ش بورسعيد صادر له قرار ترميم شامل، جري وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وفتح الطريق بعد توقفه، وتقرر عرضه علي لجنه المنشآت الايلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.