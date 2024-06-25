الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. حرارة الجو لم تمنع أولياء الأمور من انتظار الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرص عدد من أولياء الأمور على انتظار الطلاب من أبنائهم أمام لجان امتحانات الثانوية بمجمع المدارس بحلوان خلال فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية؛ على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. 

نردد الأدعية

من جانبها قالت "سعاد عبدالفتاح" إحدى أولياء الأمور إنها تحرص طوال فترة الامتحانات على انتظار ابنها خلال أدائه الامتحان للإطمئنان عليه. 

وأكدت أنها تستغل فترة انتظار ابنها طالب الثانوية خلال أدائه الامتحانات لتردد الأدعية الدينية لكل الطلاب للتوفيق والنجاح في الامتحان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات، في منطقة حلوان، وذلك لأداء  امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

وفتحت  اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم  بدءًا من الساعة ٨:١٥ دقيقة، على أن يبدأ الطلاب تأدية امتحان اللغة العربية في التاسعة صباحًا.

وبدأت الامتحانات يوم السبت 22 يونيو الجارى امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى السماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

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