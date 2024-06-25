دعاء وقرآن.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون بقلق أمام لجان مدرسة الشهيد أحمد عثمان بشبرا مصر

شهد محيط مدرسة الشهيد أحمد عثمان بمنطقة شبرا مصر عددا من أولياء الأمور وينتاب على وجوههم الخوف والقلق أثناء انتظار ذويهم من إنهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وتجمع أولياء الأمور أمام المدرسة وقاموا بالدعاء وقراءة القرآن الكريم متمنين لذويهم التوفيق والنجاح، كما قام رجال الأمن بنشر الهدوء بين أولياء الأمور لتوفير أجواء مناسبة للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في كل المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء.



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءًا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.