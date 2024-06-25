رفيق الدرب.. "بيرس" ينتظر خروج شقيقاته من لجنة الامتحان

لم يقتصر المشهد على أولياء الأمور فقط، بل رافقهم أبناؤهم الصغار، بيرس طفل صغير لم يتخط تسع سنوات من عمره، حرص على الوقوف أمام باب المدرسة، في انتظار خروج شقيقاته، ليطمئن ما إذا كانت الاختبار سهلا أو غير ذلك، ورغم سنه فإنه لم يتأخر عن الدعم والمساندة.

امتحانات الثانوية العامة

حرص بيرس على الحضور أمام لجان مدرسة هشام كمال الثانوية الرسمية لغات بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة مع شقيقاته لدعمهن على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في كل المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء.



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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