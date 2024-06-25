الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم.. القاهرة 39

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من درجات الحرارة المتوقعة في هذا التوقيت من كل عام، في ظل ارتفاع معدلات الرطوبة وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس.

حالة الطقس

شددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات الذروة، حيث تختلف درجات الحرارة من الظل عن الواقعة تحت أشعة الشمس بمقدار يصل إلى 4 مئوية الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس الثلاثاء

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية في الظل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 45 مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 32 مئوية على المحافظات الساحلية.

ويعتبر الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

هيئة الأرصاد الجوية

شددت هيئة الأرصاد الجوية على عدم التعرض لأشعة الشمس،لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد، خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها، ويفضل اصطحاب أشياء واقية من الشمس مثل القبعة عريضة الحواف أو الشمسية، وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، خاصة على كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع، ونصحت بضرورة التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية نظرًا لمخاطر ارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 39 28

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 24

دمياط 34 23

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 41 27

السويس 40 25

العريش 34 22

رفح 34 21

رأس سدر 42 25

نخل 38 18

كاترين 36 16

الطور 41 27

طابا 39 26

شرم الشيخ 43 32

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 23

السلوم 32 22

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 41 31

سفاجا 42 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 41 30

حلايب 39 31

أبورماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 43 27

قنا 44 29

الأقصر 44 30

أسوان 45 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 44 30