أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالشرقية يبحثون عن ملاذ من الحر تحت ظلال الأشجار

لم تمنع درجة الحرارة المرتفعة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالشرقية من انتظار أبنائهم بمحيط لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية.

وسط أشعة الشمس الشديدة يتخذ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أماكن الظل، ومحيط الأشجار ملجأ لهم ليستظلوا بها بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم وانتظارهم لحظة الخروج.

وتشهد لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمنى المكثف من قبل قوات الشرطة، لمنع وقوع طوارئ بمحيط اللجان.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

