خبيرة اقتصادية: السلع الأساسية انخفضت ما بين 25.7% و32%

كشفت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، الجهود التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لضبط الأسواق و أسعار السلع، موضحة أن ضبط أسعار الغذاء والطاقة كلاهما له تأثير إيجابي على معدلات التضخم وتراجعه.

وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن الحكومة نجحت في ضبط أسعار الغذاء والطاقة مؤخرًا، وتحديدًا خلال الشهرين الماضيين ليشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا، والشهر الماضي سجل معدل التضخم قيمًا سالبة.

وأوضحت أن العديد من الإجراءات والجهود بذلتها الحكومة للحد من مستويات التضخم وكبح جماحه، أبرزها ضبط الأسواق الذي أسفر عنه استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل مستمر، فضلًا عن التعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي لتحرير السلع المتواجدة بالموانئ.

وأكدت أن أسعار السلع خاصة الأساسية والاستراتيجية انخفضت بنسب تراوحت بين 25.7% و32%، كما تراجعت أسعار سلع أخرى نتيجة لإطلاق المبادرات بنسبة تراوحت بين 4.2% و25%.