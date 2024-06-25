محافظ الغربية يواصل جولاته لتفقد الطرق والشوارع المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية

رحمي يوجه بالانتهاء من إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الادارة الهندسية بالمحافظة ويشدد على تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة ورفع كفاءة الجزر الوسطي لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته التفقدية لمعاينه الشوارع والطرق المقترح رصفها ضمن استعدادات المحافظة لرصف الشوارع في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، فتفقد المحافظ في جولته الصباحية الثانية الشوارع والطرق المقترح رصفها بمركز ومدينة قطور،وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

ووجه المحافظ بالانتهاء إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الادارة الهندسية بالمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة اشجار مثمره واخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجره، مؤكد حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

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