الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جالانت لـ بلينكن : واشنطن وجهت رسالة لحزب الله بأنها قد لا تمنع إسرائيل من شن هجوم واسع

بلينكن و جالانت
بلينكن و جالانت

قال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لوزارة الخارجية الأمريكية عن أن الوزير أنتوني بلينكن، إنه يجب حل الخلافات بشأن الأسلحة بسرعة.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وجهت رسالة لحزب الله بأنها قد لا تمنع إسرائيل من شن هجوم واسع.

وفي وقت سابق كشف كريج كاتز، باحث في الشئون الأمريكية، عن أبرز الملفات التي ستناقش خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن.

وأوضح، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاولون تحسين العلاقات المتبادلة، مشددًا على أن جالانت يحاول تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في كثير من المجالات.

وأضاف، أنه خلال الفترة الحالية هناك حالة من نقص الثقة بين الطرفين، مؤكدًا أن هناك بعض المحاولات الجاهدة لتحسين العلاقات بسبب عدم إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حزم والأسلحة إلى إسرائيل، ولذلك أصبح جالانت مهتمًا بشكل كبير ومتحفظًا أكثر مما هو عليه نتنياهو.

وأختتم أن الأمر يبدو أن وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن ليحاول أن يظهر بعض الجوانب الخاصة بكل النقاط الجدلية بين الطرفين، وتوضيح وجهة النظر الإسرائيلية وأهمية إرسالة الأسلحة لإسرائيل فيما يتعلق بصراعها مع حزب الله، وهناك العديد من الملفات التي ستتم مناقشته خلال زيادة جالانت لأمريكا وهو اليوم التالي لحرب غزة ومن سيتحمل مسئولية الموقف في غزة وإعادة الإعمار.

حزب الله إسرائيل بلينكن جالانت الخارجية الامريكية الرئيس الامريكي بايدن نتنياهو

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