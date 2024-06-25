الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدوء تام بمحيط لجان الثانوية العامة 2024 بالغربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية هدوءًا تامًا بمحيط اللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الامتحانات بساعة تقريبًا من أداء مواد اللغة الأجنبية الثانية، واستمر أولياء الأمور خارج اللجان منتظرين خروج أولادهم.

امتحانات الثانوية العامة 

وشهدت لجان مدارس المحافظة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، كما قامت القوات المتواجدة حول المدارس بفرض كردون أمني من أجل تسهيل دخول وخروج الطلاب.

وأكد محافظ الغربية أنه اطمأن على جاهزية اللجان بالمدارس بمختلف المراكز الثمانية، والتي تشمل المدن الثمانية والأربعة أحياء، وأن المحافظة قد نسقت بين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور تامر مدكور، مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، وجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

رفع درجة الاستعداد

وأشار محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
لجان امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية الغربية

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