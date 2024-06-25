اليوم.. بعثة منتخب الطائرة تطير إلى الصين للمشاركة فى دورة التحدى

تطير مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلى الصين للمشاركة في دورة التحدي

والتوجه عقب نهاية الدورة إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي قوي في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد مصطفي

ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء واحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.

وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبنا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي.