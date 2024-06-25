الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. بعثة منتخب الطائرة تطير إلى الصين للمشاركة فى دورة التحدى

قائمة فراعنة الطائرة
قائمة فراعنة الطائرة

تطير مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلى الصين للمشاركة في دورة التحدي 
والتوجه عقب نهاية الدورة إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي قوي في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأعلن  الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين  ومعسكر  اليابان خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد مصطفي 
ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء  واحمد عزب ومحمد عادل  وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين  صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.
وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبنا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي.

وطارق الزفتاوي قائمة فراعنة الطائرة الإستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية بباريس ٢٠٢٤ دورة التحدي بالصين

مواد متعلقة

تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة فى دورة التحدى بالصين

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب