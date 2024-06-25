الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع الحرارة

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم  الخطوط نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان لها انها اعطت تعليماتها لقائدي القطارات  بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة  والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

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وـكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط مشيرة إلى ان حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

كان  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام بزيارة أمس إلى  مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر متابعة درجات الحرارة سكك حديد وزارة النقل وزير النقل

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