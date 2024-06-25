الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ذكرت صحيفة هارتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الجنود الإسرائيليين الاحتياط أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

وأفاد الإعلام العبري بأن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يغادرون شهريًا إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة، حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

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5 شهداء بينهم طفلان فى قصف للاحتلال استهدف مجموعة فلسطينيين غرب غزة

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين له وإصابة 3 آخرين جروحهم خطرة في  قطاع غزة.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتلا في معارك قطاع غزة وهما عومر سمادجا وسعاديا درعي من لواء غولاني، كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة.

وتجاوز عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق بيانات رسمية الـ650 منذ السابع من أكتوبر 2023.

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الجارديان: إسرائيل تستهدف الصحفيين العاملين فى غزة عمدًا

من جانب آخر، سلطت صحيفة الجارديان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، الضوء على الخسائر البشرية المميتة التي خلفتها حرب غزة على الصحفيين، مشيرة إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للصحفيين العاملين في القطاع الفلسطيني منذ بدء هجومه الدموي في السابع من أكتوبر، كان عمدًا ومقصودًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تحقيقًا أجرته بالتعاون مع منظمة Forbidden Stories غير الربحية ومقرها باريس، في هذا الشأن، توصل إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز على صحفيين فلسطينيين يعملون في غزة لصالح منافذ إعلامية تسيطر عليها حماس أو تابعة لحماس لتكون "أهدافًا عسكرية مشروعة"، بينهم 30% عاملين بشبكة الأقصى الإعلامية التي تنظر إليها الدولة اليهودية أنها تنتمي إلى منظمة حماس الحربية.

وأشارت "الجارديان" إلى تسجيل لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، استشهاد ما لا يقل عن 103 صحفيين وإعلاميين فلسطينيين خلال الحرب في غزة، بينما تشير قوائم أخرى إلى أن الرقم أعلى، لافتة إلى أن مهمة توثيق الحرب على الأرض كانت تقع على عاتق هؤلاء الصحفيين في ظل منع إسرائيل وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة، وقد واصل العديد منهم العمل على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم.

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