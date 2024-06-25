الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح الدولة ينتعش في عيد الأضحى بعروض ناجحة ولافتات "كامل العدد"

مسرح الدولة
مسرح الدولة

شهدت مسارح الدولة المصرية انتعاشة كبيرة خلال موسم عيد الأضحى 2024، حيث لاقى عدد من العروض المسرحية إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وحققت بعضها إيرادات قياسية.

ومن أبرز العروض التي حققت نجاحاً كبيراً، عرض عامل قلق للفنان سامح حسين، والتي عرضت على مسرح البالون بالعجوزة، حققت المسرحية أعلى إيراد يومي لعمل مسرحي تابع لمسرح الدولة، وشهدت تواجد أكثر من ٨٠٠ مشاهد، ورفع العرض لافتة كامل العدد.

وعرض مش روميو وجولييت لكل من كلا الحجار ورانيا فريد شوقي، على مسرح أبو الفنون في المسرح القومي، تناول العرض تأثير الحب والفن في مواجهة كل ما هو سيئ، للمخرج عصام السيد، واستطاع العمل أن يرفع لافته كامل العدد هو الأخر وحقق نجاحات كبيرة بموسم الاعياد .

وكذلك عرض العيال فهمت إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهو عمل اجتماعي كوميدي غنائي مأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائي "صوت الموسيقى".

وعرض مرايا إلكترا لفرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، و هو عرض مسرحي من تأليف متولي حامد وإخراج أيمن مصطفى.

وذات والرداء الأحمر لفرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، وهوعرض مسرحي للأطفال من تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ.

والحلم حلاوة لفرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، وعرض مسرحي للأطفال من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب.

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