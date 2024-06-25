"تعليم الدقهلية": فتح 154 لجنة امتحانية للثانوية العامة فى موعدها دون تأخير

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تابع من خلال غرفة العمليات المركزية فتح جميع لجان المحافظة فى موعدها دون تأخير والبالغ عددها ١٥٤ لجنة امتحانية.

منع الغش الإلكتروني

و أضاف شعبان أن هناك التزام من قبل المراقبين والملاحظين فى وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافى مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الالكترونى.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية خروج صناديق اوراق امتحانات الثانوية للعامة من مدرسة الناصرية الشهيد محمد امين الباز الابتدائية مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة وسط تشديدات امنيه لتوزيعها على لجان الامتحانات بنطاق محافظة الدقهلية

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن هناك تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية للخروج بماراثون الثانوية العامة بافضل شكل فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.