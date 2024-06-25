المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأطفال يدفعون ثمنًا باهظًا من حياتهم جراء الحرب الإسرائيلية

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن المواقف الدولية بشأن وقف الحرب الإسرائيلية لا تترجم إلى خطوات جدية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن ما يجري في غزة من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الأطفال الفلسطينيين دائمًا في دائرة أهداف الاحتلال، فهم يدفعون ثمنًا باهظًا من حياتهم جراء الحرب الإسرائيلية.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة جدًا، وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم القرارات الأممية والقوانين والمواثيق الدولية.