الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع أطراف مشاجرة المرج بدعوى تحرش طالب بموظفة بنك

مشاجرة
مشاجرة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة التحقيقات مع أطراف مشاجرة بين موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما وآخر طالب مصاب بجرح قطعي بعد تعدي الطرف الأول عليه لتحرشه بالموظفة.

التحقيق مع أطراف مشاجرة المرج بدعوى تحرش طالب بموظفة بنك

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعي بتعرضه للضرب بتاريخ 20 يونيو الجاري وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق إنستجرام.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها، وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حبس التحريات مشاجرة المرج تحرش طالب بموظفة بنك موظفة بنك

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر