تجري جهات التحقيق بالقاهرة التحقيقات مع أطراف مشاجرة بين موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما وآخر طالب مصاب بجرح قطعي بعد تعدي الطرف الأول عليه لتحرشه بالموظفة.

التحقيق مع أطراف مشاجرة المرج بدعوى تحرش طالب بموظفة بنك

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعي بتعرضه للضرب بتاريخ 20 يونيو الجاري وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق إنستجرام.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها، وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.