الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. القلق يسيطر على الأمهات تحت أشعة الشمس الحارقة فى الدقى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

على أبواب مدارس الثانوية العامة، تتراصّ الأمهات على الأرصفة تحت أشعة الشمس الحارقة، في انتظار خروج أولادهن من لجنة الامتحانات منذُ الصباح، يتبادلن الحديث من أجل تسلية الوقت بيد أن الخوف والقلق على أبنائهن يتسللان إلى أحاديثهن.

امتحانات الثانوية العامة 

وهنا أمام مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات، إحدى مدارس منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، وجد القلق أرض خصبة للتواجد بين الأمهات، حيثُ ينتظر أولياء الأمور أداء أبنائهم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لقسمي العلمي والأدبي، والمقرر انتهاؤها في الحادية عشرة صباحًا.

وانطلقت صباح اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ثاني المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة 2024، وسط تواجد أمني مكثّف لضبط وتسهيل دخول وخروج الطلاب، وتأمين محيط اللجان من الداخل والخارج.

وتصدرت السيدات المشهد، حيثُ افترشن الشوارع الجانبية المجاورة لمحيط لجنة امتحانات الثانوية العامة، في انتظار خروج الطلاب بعد انتهاء مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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مدارس الثانوية العامة الثانوية العامة الأمهات أشعة الشمس الخوف والقلق مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الدقي

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