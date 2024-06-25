الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تسريب امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

زعمت العديد من صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024، والتي يقوم الطلاب بتأديتها حاليا.

ويعرض موقع “الدستور”، على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال هذا المقال، حقيقة تسريب امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024.. وزارة التربية والتعليم

ونفت وزارة التربية والتعليم، صحة خبر تسريب امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن صفحات الغش المتداولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة على أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومنتظم وعلى الطالب الا يتبع هذه الصفحات بل يجتهد لينجح ويوضع في المكانة التي يستحقها بمجهوده الشخصي.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

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لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

موعد امتحان اللغة الإيطالية

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في مادة اللغة الاجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الاثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.

تعليمات وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان الامتحانات

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، بفتح لجان الامتحان والمدارس أمام الطلاب والسماح لهم بالدخول بداية من الثامنة والربع صباحًا مع إجراء تفتيش دقيق باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حيازة الطلاب أى وسائل غش، وخاصة أجهزة التليفون المحمول أو سماعات ذكية وساعات سمارت، حيث شددت الوزارة على ضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب والتعامل معهم بكل هدوء وانتظام أثناء الدخول وداخل لجنة الامتحان لعدم إحداث أى توتر أو قلق للطلاب.

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الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

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