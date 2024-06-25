الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدوء تام بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد هدوءا تاما بمحيط اللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الامتحانات بساعة تقريبا من أداء مادة اللغة الأجنبية الثانية، وغيابا تاما لأولياء الأمور خارج اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 

كما شهدت لجان مدارس المحافظة تواجدا أمنيا ملحوظا، وقامت القوات المتواجدة حول المدرسة بفرض كردون أمني من أجل تسهيل دخول وخروج الطلاب.

وأمام مدرسة الثانوية بنات بمدينة موط ساد الهدوء التام بعد اختفاء أولياء الأمور من أمام أبواب المدرسة، والاكتفاء بتواجدهم عند الانتهاء من الامتحانات لاصطحاب ذويهم إلى المنازل والاطمئنان عليهم بعد أداء الامتحان.

ويؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب وطالبات، منهم 287 أدبي و572 علمي علوم، و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم، و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

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