الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الذكاء الإصطناعى والموسيقى بين الفرص والتحديات بصالون الأوبرا الثقافى

اوبرا
اوبرا

في إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية ، نظمت دار الأوبرا  برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى  صالون ثقافى   بعنوان "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات"، على المسرح الصغير.

وشهد النقاش مشاركة مجموعة من أشهر الخبراء والمتخصصين في المجال الموسيقى والتكنولوجى والقانونى، بحضور العديد من الشخصيات البارزة  ونخبة من الإعلاميين والفنانين. 

txt

لليلة الرابعة على التوالى.. "نوستالجيا 80/90" كامل العدد فى القليوبية

txt

تعرف على إيراد "اللعب مع العيال وعصابة الماكس" ليلة الخميس

txt

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

txt

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

txt

بعد إشادة النقاد والجمهور.. تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف

txt

الأعلى فى مصر.. عمرو يوسف سعيد بأرقام "ولاد رزق 3" التاريخية

txt

سامح حسين: «عامل قلق» حققت أرقامًا قياسية فى عيد الأضحى

txt

دراما الثمانينيات والتسعينيات تواصل نجاحاتها بالسامر وتُقام الليلة بالقناطر

txt

كارول سماحة تستعد لإحياء أول حفلات موازين بالمغرب

txt

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

وافتتح الصالون بكلمة القتها السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا رحبت خلالها بالحضور مشيدة بجهود وزارة الثقافة المميزة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني في إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي،كما توجهت بالشكر للدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا  على إتاحة الفرصة لمناقشة قضايا معاصرة بالغة الأهمية فالذكاء الصناعى تسرب إلى كافة مناحى الحياة واثر على تناولنا لشتى الموضوعات، وأضافت أن هذا الصالون يأتى ضمن سلسلة منتديات ثقافية تتبناها دار الأوبرا المصرية بإعتبارها صرح ثقافى وفنى كبير يلعب دورا هاما  لتعزيز الإبداع ونشر رسالة الثقافة .

العنصر البشرى محور الإبداع بموسيقى الذكاء الاصطناعى

ثم تناول الدكتور خالد داغر، أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لجميع فئات المبدعين، مستعرضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى وقدرتها على محاكاة الأصوات والآلات الموسيقية كأنها أوركسترا كامل ،مع التأكيد على كون العنصر البشرى هو مركز الإبداع الرئيسى لأي عمل موسيقى ،رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أشار الموسيقار عمرو سليم إلى أمكانية أحداث نقلة نوعية فريدة فى المجال الموسيقى الحالى اذا تكاتف الجميع لتوفير بيئة مناسبة للمبدعين مع توظيف مناسب  للتكنولوجيا الحديثة   شريطة وجود جمهور واعى ومتذوق للفنون الرفيعة مع تجنب  طغيان ظواهر مستحدثة وتحقيق ما يسمى بالتريند  على مستوى جودة العمل الموسيقى.

وأكد الملحن والمطرب عمرو مصطفى أن صناعة الموسيقى في مصر  تمثل إيراداتها المادية الكبيرة جانب اقتصادى مؤثر  ومشدداً على أهمية و ضرورة تعليم الجيل القادم التكنولوجيا  وكيفية توظيفها لخدمة العمل الموسيقى  وأنعكاس ذلك على تحرر المبدعين من اى قيود إنتاجية وغيرها ووجود مساحة أكبر للإبتكار والتنوع، مما  يسهم فى إثراء المجال الموسيقى بأصوات جديدة .

وفي السياق ذاته، أكد المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة مساعدة في التطور وليس محور العمل الإبداعي . وأشار إلى تنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي اليومية وتطوره المستمر والسريع وأهمية تعلمه لمواكبة العصر .

كما تطرق الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني للاتحاد العربي للملكية الفكرية للبعد القانونى مؤكدا  أنه لا توجد مشكلة قانونية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى مع اهمية وجود اتفاقات مسبقة  بين صاحب العمل والأشخاص الذين يرغبون في اقتباس اعمالة للحفاظ على الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين.

وتضمنت فعاليات الصالون حوار مفتوح بين المشاركين والجمهور تم خلاله تبادل الأفكار حول مستقبل الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى وكيفية الإستفادة القصوي منها مع الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية .

واختتم النقاش بالتأكيد  جوانب إيجابية عديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الموسيقى مع التأكيد على الجانب الإبداعى الفريد للعنصر البشرىوأهمية تطوير البيئة الثقافية والتشريعية لمواكبة هذا التطور السريع.

بصالون الأوبرا الأوبرا الذكاء الاصطناعي فعاليات الثقافة المصرية فعاليات الثقافة المصرية التنويرية المصرية المصرية التنويرية

مواد متعلقة

لليلة الرابعة على التوالى.. "نوستالجيا 80/90" كامل العدد فى القليوبية

تعرف على إيراد "اللعب مع العيال وعصابة الماكس" ليلة الخميس

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

بعد إشادة النقاد والجمهور.. تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف

الأعلى فى مصر.. عمرو يوسف سعيد بأرقام "ولاد رزق 3" التاريخية

سامح حسين: «عامل قلق» حققت أرقامًا قياسية فى عيد الأضحى

دراما الثمانينيات والتسعينيات تواصل نجاحاتها بالسامر وتُقام الليلة بالقناطر

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب