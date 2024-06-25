رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع موقف وحدات "سكن لكل المصريين"

تفقّد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

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وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال خطوط المرافق والكهرباء، وكذا أعمال تنسيق الموقع في المناطق التي تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها، وكذا أعمال التشطيبات الجارية بعددٍ من العمارات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها عدد 5328 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، بمساحات تصل إلى 120 مترًا للوحدة، والمشروع يتم تنفيذه كمحور إسكان جديد بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.

وفي الإطار نفسه، تابع "الغيطى" تقدم أعمال الكهرباء والطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث، موضحًا أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة (Zone G) بطريق 17 بطول 353 مترًا وعرض 9 أمتار، وطريق 7 بطول 494 مترًا وعرض 7 أمتار، وسيتم العمل بكامل المنطقة تباعًا، بجانب إطلاق التيار الكهربائي بالمنطقة، وجارٍ استكمال كافة محتويات شبكة الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة امتداد النرجس للصرف الصحى، التى تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها الى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.

ونوه "الغيطي" بأن أعمال الطرق والمرافق لقطع أراضى منطقة امتداد النرجس شملت (طرق "فرمة"- مياه- صرف صحى- رى- محطة صرف صحى)، وسوف تصبح المنطقة جاهزة لاستقبال السكان ومالكى القطع والوحدات قريبًا.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي عن أنه تم إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم من محطة المياه أبوعويقل إلى خزان القطامية بطول 7200 متر، وذلك من مادة البولي إيثيلين، لتجنب الأعطال فى السابق، والتى كان ينتج عنها انقطاعات متكررة فى مياه الشرب فى بعض المناطق بالتجمع الثالث، وكذلك ضبط اتزان المياه فى هذه المناطق، وقد تم تشغيل الخط تجريبيا وتم ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق.