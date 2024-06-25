الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: القاهرة تدرك أهمية الحل السياسي في غزة رغم مناورات الإسرائيلية

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، أن القاهرة متمسكة بالمفاوضات وتدرك أهمية الحل السياسي في غزة رغم مناورات الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، الدولة المصرية تحركت لمحاولة إنهاء الأزمة، وإيجاد البيئة المناسبة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين بشكل كامل وبدء حل سياسي لا يعيدنا مرة أخرى لمثل هذه الأزمات، ومصر أكثر دولة في العالم تحركت وكثفت جهودها على مجموعة من المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والأمنية والاستراتيجية، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يؤكد أنه رغم حجم الظلم الواقع على فلسطين والمرتكب من النظام الدولي نتيجة للسياسات الأمريكية والانحياز الفاضح للممارسات الإسرائيلية، إلا أنه لم يمنع دول العالم من الاستجابة للحقوق المشروعة لشعب فلسطين والتجاوب مع المطالب الدولية لإعلان دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

القاهرة غزة بالمفاوضات مناورات الإسرائيلية الازمة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى

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