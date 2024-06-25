هروبًا من شدة الحر... أولياء الأمور يفترشون مداخل المنازل بمحيط المدارس بشبرا مصر

افترش أولياء الأمور مداخل المنازل المحيطة بمدرسة الشهيد أحمد عثمان في منطقة شبرا مصر أثناء انتظار أبناءهم من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، هروبًا من درجات الحرارة المرتفعة.

امتحانات الثانوية العامة

جلس أولياء الأمور يقرأون القرآن الكريم ويتضرعون بالدعاء لله أن ييسر الأمر للطلاب، وكان رجال الأمن قاموا بتأمين دخول الطلاب، كما قاموا بنشر الهدوء أمام اللجنة لتوفير الراحه للطلاب اثناء تأدية الامتحان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في كافة المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء.



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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