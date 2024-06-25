7.8 مليون إجمالي إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس الإثنين

حققت أفلام دور العرض السينمائي مجتمعة، أمس الإثنين، إيرادات تقدر بنحو 7.822.314 جنيه.

وتتنافس 4 أعمال سينمائية لكبار نجوم الصف الأول على إيرادات شباك التذاكر منها "ولاد رزق 3، وفيلم اللعب مع العيال، وفيلم عصابة الماكس، وفيلم أهل الكهف".

قائمة إيرادات الأفلام أمس

​​​احتل المركز الأول في قائمة الايراد اليومي لشباك التذاكر فيلم ولاد رزق 3 متفوقا على كافة الأفلام المعروضة والمنافسة محققا إيرادات بلغت أمس الاثنين 6.033.135 جنيه،

ويقوم ببطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وجاء فى المركز الثانى فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، حيث حقق 985.171 جنيه.

وفيلم اللعب مع العيال يشارك في بطولته النجم محمد إمام وعدد من نجوم الفن كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

بينما احتل المركز الثالث فيلم “عصابة الماكس” محققا أمس إيرادات بلغت قيمتها 555،786 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة واوس أوس وإخراج حسام سليمان.

وتذيل القائمة فيلم “أهل الكهف” محققا إيرادات بلغت 284.222 جنيه.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.