خلال فترتى عمل … رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها والوحدات المحلية بالمنطقة المركزية وذلك بالتنسيق مع رؤساء احياء شرق وغرب المدينة.



وأوضح"مختار"انه رفع كافة التراكمات من المخلفات البلديه والصلبة وتراكمات الاتربه ونواتج تقليم أشجار بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه خلال فترتي العمل الصباحية والمسائيةوذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..



ومن جانبه أوضح احمد حمدي رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات وبمشاركة المهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة حيث تم متابعه رفع كفاءة النظافة العامة بشارع العباسي كما تم متابعه اعمال رفع القمامه من الشوارع والميادين في كل من شوارع السيد سليم والمجزر والترعه وحي الجامعه وجيهان والمشايه والجلاء وعبدالسلام عارف والجمهوريه كما تم متابعة اعمال قطاع تحسين البيئة من خلال رفع كفاءة الحدائق العامة من خلال قص وتقليم وتهذيب وري الاشجار والمسطحات الخضراء، كما تم متابعه تركيب مظله امام مكتب توثيق الخارجية بحديقة شجره الدر وذلك لوقاية المواطنين من ارتفاع درجه الحراره.



وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

المرحلة الثانية من برنامج اعادة التدوير وتقليل النفقات

استمرت أعمال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.