والد طالبه بالدقهلية: أشعر بالخوف وكأننى امتحن

أكد أحمد محمد والد إحدي طالبات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، أنه يشعر بحاله من الخوف والقلق كأنه هو من يؤدى الامتحان وليست أبنته.

امتحانات الثانوية العامة

وقال ولي أمر الطالبه إنه يدعو لجميع طلاب الثانويه العامه بسهولة الأسئلة،متمنيا لهم أداء الامتحان بأفضل شكل،فالثانوية العامة من أصعب المراحل التعليمية التي مرت بها ابنته.

وأضافت سلوي أحمد إحدي أولياء الأمور ان ابنتها تمر بحاله نفسيه سيئه خوفا من ضياع حلمها،وعدم الالتحاق بكلية الطب، مشيرة إلى أن الثانوية العامة لم تعد مقياس للنجاح أوالفسل فى الحياة العملية لكنها تحدد مصير الطلاب.