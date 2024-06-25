الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أكبر موانئ البحر الأحمر".. "النقل" تنشر تصويرا جويا لميناء السخنة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لميناء السخنة ليصبح أكبر موانئ البحر الأحمر
ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام أمس بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين فى مسابقة شغل وظائف مهندسين ومحاسبين

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته، حرصه على التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستفادة من منظومة المسابقات الإلكترونية التي تعلي من مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرا إلى أنه بعد اختيار 96 مهندسا من تخصصات مختلفة وعدد 5 إخصائي شئون مالية بإجمالي 101 ستم اختبارهم بالأكاديمية العسكرية المصرية (طبي- رياضي- نفسي – كشف هيئة) يعقبها التحاقهم بدورة تدريبية لمدة 6 أشهر بالأكاديمية قبل التحاقهم للعمل بالهيئة القومية للأنفاق

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