الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولياء أمور طلاب الثانوية يتحدون حرارة الجو وينتظرون أمام لجان الامتحان

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينتظر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في محافظة قنا، أبناءهم الطلاب خلال أداء امتحان اللغة الفرنسية، أمام لجان الامتحانات، عقب دخولهم اللجان.

وتحدى أولياء أمور الطلاب درجات الحرارة المرتفعة والشمس، حيث جلسوا على الأرصفة المجاورة لإحدى لجان الثانوية في مركز نجع حمادي، انتظارًا لخروج أبناءهم من لجنة الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت الماضي 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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