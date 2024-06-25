حقيقة تداول امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

حقيقة تداول امتحان مادة الفرنساوي، لطلاب الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات الدلالية من أولياء أمور الطلاب، الذين يؤدون امتحان المادة داخل اللجان حاليا في رابع ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي2023/2024م.

صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج"، تداولت عبر تطبيق التليجرام، صور اسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، لطلاب الثانوية العامة.



ويعد امتحان مادة اللغة الفرنسية، ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2024

وتزاعمت جروبات الغش الالكتروني، تسريب امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2024 الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في رابع ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي2023/2024م.

من جانبه، أكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الالكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة اللغة الإجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهرا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.