رسالة سرية تكشف خطورة نتنياهو على الأمن القومي الإسرائيلي.. ماذا يحدث؟

أرسلت لجنة تحقيق وطنية في إسرائيل برسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بشأن تصرفاته المزعومة المحيطة بشراء غواصات قبل ثماني سنوات، والتي قالت الرسالة إنها "تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر وتضر بعلاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية".

نتنياهو يواجه كارثة كبرى بسبب غزة.. رسالة تحذيرية جديدة لحكومة الاحتلال

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن رسالة التحذير التي وجهتها اللجنة تتزامن مع إطالة أمد حرب غزة والمخاوف من اشتعال جبهة حرب جديدة في لبنان، لتضاف إلى الانتقادات العامة لحكم نتنياهو وقراراته بشأن قضايا الأمن القومي.

وتابع الموقع أن العديد من القضايا التي أثارتها اللجنة في رسالتها إلى نتنياهو تعكس الانتقادات التي يواجهها رئيس الوزراء بشأن الإخفاقات الاستخباراتية والحكمية التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة إنها حذرت نتنياهو و4 مسؤولين كبار سابقين آخرين من النتائج لأنهم قد يتأثرون سلبا بتقريرها النهائي.

وذكرت الرسالة أيضًا أن اللجنة تريد منح نتنياهو فرصة لعرض قضيته مرة أخرى قبل أن تتوصل إلى استنتاجات نهائية.

ويحق للجنة، التي يرأسها الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أن توصي النائب العام بفتح تحقيق جنائي ضد من تم تحذيرهم.

وأكد الموقع الأمريكي، أنه في خطاب ألقاه في الكنيست يوم الاثنين، رفض نتنياهو عمل اللجنة باعتباره يتعامل مع "العمليات البيروقراطية" وليس مع أمن إسرائيل.

وقال "قراري كان حيويا لأمن إسرائيل، ولن تغير ذلك أي لجنة تحقيق عينتها الحكومة السابقة لغرض سياسي واضح."

وأكد الموقع أنه تم تشكيل لجنة التحقيق الوطنية عام 2022 من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نفتالي بينيت للتحقيق في شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2009 و2016.

كتبت اللجنة في رسالتها التحذيرية إلى نتنياهو أن تحقيقها وجد أنه اتخذ قرارات ذات آثار كبيرة على الأمن القومي الإسرائيلي دون عملية صنع قرار منظمة، كما حذرت اللجنة في تقريرها مدير الموساد السابق يوسي كوهين، الذي كان في ذلك الوقت مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

يضاف تقرير اللجنة إلى سلسلة الانتقادات الطويلة والأزمات التي يواجهها نتنياهو سواء بسبب حرب غزة أو اتهامات الفساد السياسي.