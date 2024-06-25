الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة سرية تكشف خطورة نتنياهو على الأمن القومي الإسرائيلي.. ماذا يحدث؟

نتنياهو
نتنياهو

أرسلت لجنة تحقيق وطنية في إسرائيل برسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بشأن تصرفاته المزعومة المحيطة بشراء غواصات قبل ثماني سنوات، والتي قالت الرسالة إنها "تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر وتضر بعلاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية".

نتنياهو يواجه كارثة كبرى بسبب غزة.. رسالة تحذيرية جديدة لحكومة الاحتلال

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن رسالة التحذير التي وجهتها اللجنة تتزامن مع إطالة أمد حرب غزة والمخاوف من اشتعال جبهة حرب جديدة في لبنان، لتضاف إلى الانتقادات العامة لحكم نتنياهو وقراراته بشأن قضايا الأمن القومي.

وتابع الموقع أن العديد من القضايا التي أثارتها اللجنة في رسالتها إلى نتنياهو تعكس الانتقادات التي يواجهها رئيس الوزراء بشأن الإخفاقات الاستخباراتية والحكمية التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة إنها حذرت نتنياهو و4 مسؤولين كبار سابقين آخرين من النتائج لأنهم قد يتأثرون سلبا بتقريرها النهائي.

وذكرت الرسالة أيضًا أن اللجنة تريد منح نتنياهو فرصة لعرض قضيته مرة أخرى قبل أن تتوصل إلى استنتاجات نهائية.

ويحق للجنة، التي يرأسها الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أن توصي النائب العام بفتح تحقيق جنائي ضد من تم تحذيرهم.

وأكد الموقع الأمريكي، أنه في خطاب ألقاه في الكنيست يوم الاثنين، رفض نتنياهو عمل اللجنة باعتباره يتعامل مع "العمليات البيروقراطية" وليس مع أمن إسرائيل.

txt

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

وقال "قراري كان حيويا لأمن إسرائيل، ولن تغير ذلك أي لجنة تحقيق عينتها الحكومة السابقة لغرض سياسي واضح."

وأكد الموقع أنه تم تشكيل لجنة التحقيق الوطنية عام 2022 من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نفتالي بينيت للتحقيق في شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2009 و2016.

كتبت اللجنة في رسالتها التحذيرية إلى نتنياهو أن تحقيقها وجد أنه اتخذ قرارات ذات آثار كبيرة على الأمن القومي الإسرائيلي دون عملية صنع قرار منظمة، كما حذرت اللجنة في تقريرها مدير الموساد السابق يوسي كوهين، الذي كان في ذلك الوقت مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

يضاف تقرير اللجنة إلى سلسلة الانتقادات الطويلة والأزمات التي يواجهها نتنياهو سواء بسبب حرب غزة أو اتهامات الفساد السياسي.

نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل حرب غزة طوفان الأقصى الكنيسة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

نيابة الشيخ زايد تستدعي اثنين من أسرة زوجة إمام عاشور.. ما السبب؟

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب